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Боттас — о запрете «режима вечеринки»: не знаю, насколько сейчас рады в «Ред Булл»

Боттас — о запрете «режима вечеринки»: не знаю, насколько сейчас рады в «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал тот факт, что запрет со стороны ФИА на использование так называемых квалификационных режимов двигателей никак не повлиял на доминирование гонщиков «Мерседеса». В квалификации Гран-при Италии пилоты немецкой команды уверенно показали два быстрейших результата. Больше других обращали внимание на запрет квалификационных режимов главные конкуренты «Мерседеса» из «Ред Булл».

«От машины были хорошие ощущения, от мотора тоже. Как я уже прежде говорил, в гонке должно быть ещё лучше, так что я не знаю, насколько сейчас рады в «Ред Булл» этим изменениям по части двигателя», — приводит слова Боттаса RaceFans.

«Я даже не думаю, что у нас когда-нибудь был «режим вечеринки». Это придумал кто-то другой. Но кто знает, а использовали ли мы вообще этот режим в Спа?» — добавил со своей стороны напарник Боттаса Льюис Хэмилтон.

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