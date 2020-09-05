Албон: я сократил отставание от Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Италии. Таиландец недоволен девятым местом, но при этом отметил, что он сократил отставание от напарника по команде Макса Ферстаппена.
«Как мы и ожидали, в Монце получилась очередная беспорядочная квалификация. Сложно было выехать на круг в подходящее время. В целом весь уик-энд для нас складывается непросто, и мы всей командой разочарованы результатами. Но лично я доволен машиной более, чем прежде. Уик-энд для меня складывается гладко. Девятое место совсем на это не указывает, но я сократил отставание от Макса.
Машины «Макларена» очень хороши на прямых, «Рейсинг Пойнт» тоже прибавили. Мы не ожидаем лёгкой гонки», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
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