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Окон объяснил опасную блокировку Райкконена в квалификации

Окон объяснил опасную блокировку Райкконена в квалификации
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон прокомментировал опасную ситуацию в конце первого сегмента квалификации Гран-при Италии, когда в его болид сзади чуть не врезался Кими Райкконен. Оба находились на быстром круге, и финн попробовал обогнать Окона, но француз жёстко заблокировал болид «Альфа Ромео».

«Первый сегмент больше походил на гонку, чем на квалификацию, что было нехорошо. Очевидно, что при новом правиле с максимальным временем прогревочного круга у всех была пограничная ситуация, мы пытались создать хороший гандикап перед машиной впереди, что нормально. Очевидно, что Кими боролся. Но если бы он оказался на внутреннем радиусе и прошёл меня, то оба наших круга были бы испорчены, так что я сделал то, что сделал, то есть сохранил свою машину впереди», — приводит слова Окона официальный сайт Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

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