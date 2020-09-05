Перес рассчитывает побороться за подиум

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес признался, что после завоевания четвёртого места в квалификации Гран-при Италии он надеется побороться за место на подиуме.
«Команда проделала фантастическую работу. Мы упорно работали, чтобы прибавлять от сессии к сессии. В результате мы гарантировали себе отличную стартовую позицию. Мы настраивали машину под режим гонки, так что я удивился, насколько мы были конкурентоспособными в квалификации.
В Италии очень важно провести сильную квалификацию, так как обгоны здесь даются непросто. Четвёртая позиция — отличный шанс. Убеждён, что завтра мы поборемся за место на подиуме. Новые правила, связанные с режимом мотора, могут нам немного помочь с гоночным темпом. Я доволен командой и впечатлён, как мы всё поменяли за одну неделю. Теперь фокусируюсь на завтрашнем дне», — приводит слова Переса пресс-служба «Рейсинг Пойнт».
- 5 сентября 2020
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