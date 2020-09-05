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Марко признался, что новое правило по режиму мотора не оправдало ожидания «Ред Булл»

Марко признался, что новое правило по режиму мотора не оправдало ожидания «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что внедрение нового правила по использованию специального режима мотора не оправдало ожиданий австрийской команды.

«Мы не ожидали такого. Но Монца не очень показательна. С другой стороны, мы увидели сокращение разрывов между лучшими результатами первого, второго и третьего сегментов, так что изменения произвели некоторый эффект.

Как бы то ни было, завтра мы сможем прибавить в мощи, посмотрим, что из этого выйдет. Что касается результатов квалификации, мне кажется, что у Макса был шанс побороться за место в топ-3", — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, Макс Ферстаппен в Италии примет старт с пятого места, Александер Албон — с девятого.

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