Квят рассказал, когда успел выучить французский язык

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, владеющий несколькими иностранными языками, недавно ответил журналистам Canal+ на французском языке. Позже россиянин рассказал, когда успел его выучить.

«Мне нравится практиковаться в языках. В перерывах между гонками большую часть времени я провожу в Монако, занимаюсь картингом со своими французскими друзьями, общаюсь с французскими механиками в команде. Когда я почувствовал достаточную уверенность в языке, то начал отвечать корреспондентам Canal+ по-французски. Мне кажется это забавным, но я надеюсь, что ещё подучу язык», — приводит слова Квята F1News.

Напомним, завтра, 6 сентября, Квят примет участие в Гран-при Италии. В квалификации он показал одиннадцатый результат.