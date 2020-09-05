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Квят рассказал, когда успел выучить французский язык

Квят рассказал, когда успел выучить французский язык
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, владеющий несколькими иностранными языками, недавно ответил журналистам Canal+ на французском языке. Позже россиянин рассказал, когда успел его выучить.

«Мне нравится практиковаться в языках. В перерывах между гонками большую часть времени я провожу в Монако, занимаюсь картингом со своими французскими друзьями, общаюсь с французскими механиками в команде. Когда я почувствовал достаточную уверенность в языке, то начал отвечать корреспондентам Canal+ по-французски. Мне кажется это забавным, но я надеюсь, что ещё подучу язык», — приводит слова Квята F1News.

Напомним, завтра, 6 сентября, Квят примет участие в Гран-при Италии. В квалификации он показал одиннадцатый результат.

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