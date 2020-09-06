Хэмилтон проехал быстрейший круг в истории Формулы-1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в квалификации Гран-при Италии не только завоевал очередной поул, но и установил исторический рекорд. Его круг стал самым быстрым в истории Формулы-1 по средней скорости, британец выжал из болида 264,36 км/ч, сообщает пресс-служба Формулы-1.
Соответствующее видео размещено на странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.
Напомним, Хэмилтон установил рекорд круга в Монце, превзойдя достижение Кими Райкконена, датированное 2018-м годом. Всего этот поул стал для британца уже 94-м в карьере. В преддверии старта Гран-при Италии Льюис лидирует в общем зачёте, отрываясь от ближайшего преследователя Макса Ферстаппена уже на 47 баллов.
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