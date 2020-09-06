Ральф Шумахер: решение семьи Уильямс уйти принято слишком поздно

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал новости о смене руководства команды «Уильямс». По словам немца, уход семьи Уильямс случился слишком поздно.

«Мне кажется, решение об их уходе принято слишком поздно. Конечно, у них были славные времена, но было и тяжёлое время. Шанс на возвращение с БМВ был упущен, и с того времени всё пошло по наклонной. К сожалению, это произошло с прекрасной командой.

В целом команда по-прежнему очень сплочённая. Конечно, они гордятся тем, чего достигли. Но организация не двигается вперёд. Они упустили шанс стать более современными, пригласить молодёжь и получить свежий взгляд на вещи. Невзирая на то что уход случился поздно, рад такому решению. «Уильямсу» было нечего терять, а нынешний сезон всё равно получился сумасшедшим", — приводит слова Шумахера Planet F1.