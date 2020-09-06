Видео. Выбывший из квалификации Феттель следит за соперниками в «Параболике»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по итогам квалификации Гран-при Италии не сумел выйти из первого сегмента и примет старт с семнадцатой позиции. После неудачи на первом же этапе сессии немец продолжил следить за соперниками.
Так, он наблюдал за противниками в повороте «Параболика».
Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в социальной сети «Твиттер». Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.
Напомним, напарник Феттеля Шарль Леклер не пробился в третий сегмент квалификации. Таким образом, ни один из болидов «Феррари» не будет стартовать в топ-10. Победителем квалификационной сессии стал Льюис Хэмилтон, второе место занял Валттери Боттас, с третьего места стартует Карлос Сайнс из «Макларена».
- 6 сентября 2020
-
11:04
-
11:00
-
09:52
-
09:00
-
00:51
- 5 сентября 2020
-
23:36
-
22:56
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
20:34
-
20:32
-
20:26
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:19
-
18:48
-
18:42
-
18:20
-
18:12
-
17:47
-
17:33
-
17:05
-
16:31
-
15:45
-
15:30
-
15:16
-
14:15
Партнерский контент