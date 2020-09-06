Видео. Выбывший из квалификации Феттель следит за соперниками в «Параболике»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель по итогам квалификации Гран-при Италии не сумел выйти из первого сегмента и примет старт с семнадцатой позиции. После неудачи на первом же этапе сессии немец продолжил следить за соперниками.

Так, он наблюдал за противниками в повороте «Параболика».

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-1 в социальной сети «Твиттер». Права на видео принадлежат Formula One World Championsip Limited.

Напомним, напарник Феттеля Шарль Леклер не пробился в третий сегмент квалификации. Таким образом, ни один из болидов «Феррари» не будет стартовать в топ-10. Победителем квалификационной сессии стал Льюис Хэмилтон, второе место занял Валттери Боттас, с третьего места стартует Карлос Сайнс из «Макларена».