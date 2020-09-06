Абитебуль объяснил, что даст «Рено» переименование в «Альпин»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал информацию о переименовании команды в «Альпин», рассказав, как это повлияет на её развитие.
«Изменение происходит в ключевой момент развития команды и спорта. „Альпин“ приносит новое значение, новые ценности и цвета в паддок с духом соперничества из других миров и креативными способностями Франции. Всё это станет активом при подготовке к 2022 году.
Новые регламент и финансовые правила установят условия для более справедливого автоспорта в плане распределения доходов, сделают спорт проще и прогрессивнее в плане управления. Введение потолка бюджетов положит конец гонке расходов и позволит командам оцениваться по их спортивной ценности. У „Альпин“ есть своё место в Формуле-1, и она может побороться за победу», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».
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