В «Рейсинг Пойнт» отказались оспаривать штраф в размере 400 тыс. евро и 15 очков

Руководство «Рейсинг Пойнт» приняло решение отозвать апелляцию по делу о штрафе за копирование деталей «Мерседеса», сообщает пресс-служба команды.
Напомним, в Формуле-1 постановили оштрафовать «Рейсинг Пойнт» на 15 очков и 400 тыс. евро за копирование тормозных воздухозаборников «Мерседеса». В команде готовились оспорить это решение, но отказались от этой идеи после того, как все команды согласились на изменения в регламенте. С 2021 года правила, касающиеся копирования деталей чужих болидов, будут ужесточены.
«Приветствуем решение, к которому пришли команды. Мы удовлетворены позицией ФИА, которая прояснила правила по поводу обязательных и необязательных разработок деталей. Стюарды и все вовлечённые стороны согласились, что в регламенте не было ясности и нарушения с нашей стороны не были преднамеренными. Теперь, когда неопределённость регламента устранена, мы решили отказаться от апелляции в интересах Формулы-1», — сказано в заявлении команды.
- 6 сентября 2020
-
15:43
-
15:37
-
15:20
-
15:10
-
15:07
-
14:51
-
14:21
-
13:07
-
13:00
-
12:14
-
12:06
-
11:42
-
11:04
-
11:00
-
09:52
-
09:00
-
00:51
- 5 сентября 2020
-
23:36
-
22:56
-
21:51
-
21:44
-
21:36
-
20:34
-
20:32
-
20:26
-
20:26
-
20:22
-
20:12
-
20:06
-
20:00
-
19:55
-
19:51
-
19:46
-
19:40
-
19:19