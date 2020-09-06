В «Рейсинг Пойнт» отказались оспаривать штраф в размере 400 тыс. евро и 15 очков

Руководство «Рейсинг Пойнт» приняло решение отозвать апелляцию по делу о штрафе за копирование деталей «Мерседеса», сообщает пресс-служба команды.

Напомним, в Формуле-1 постановили оштрафовать «Рейсинг Пойнт» на 15 очков и 400 тыс. евро за копирование тормозных воздухозаборников «Мерседеса». В команде готовились оспорить это решение, но отказались от этой идеи после того, как все команды согласились на изменения в регламенте. С 2021 года правила, касающиеся копирования деталей чужих болидов, будут ужесточены.

«Приветствуем решение, к которому пришли команды. Мы удовлетворены позицией ФИА, которая прояснила правила по поводу обязательных и необязательных разработок деталей. Стюарды и все вовлечённые стороны согласились, что в регламенте не было ясности и нарушения с нашей стороны не были преднамеренными. Теперь, когда неопределённость регламента устранена, мы решили отказаться от апелляции в интересах Формулы-1», — сказано в заявлении команды.