Белов считает, что авария лишила его шанса побороться за подиум

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаэль Белов подвёл итоги спринтерской гонки этапа Формулы-3 в Монце. После старта с поул-позишен Белов финишировал 14-м.
«Гонка в целом неплохая, хотя не удалось побороться за место на подиуме или хотя бы в первой пятерке. На старте у меня не было высокого темпа, плюс я немного осторожничал, чтобы не столкнуться с кем-то и не закончить гонку на первых двух кругах. Темп нашел, когда меня проехала машина Prema. Как раз к тому моменту шины прогрелись.
В середине гонки произошел инцидент: в шикану мы заехали втроем, причем Новалак с блокировкой влетел в Пиастри, и я понимал, что тот, скорее всего, развернется. Пиастри развернулся. Думал, он там так и останется. Посмотрел потом повтор. Оказывается, он зажал газ и поехал сразу в меня. Зацепил мою машину, меня развернуло, и я повредил боковой понтон. Ничего критичного не было, и я понял, что могу продолжить гонку. Надо бороться до конца.
Когда ехал один, у меня был очень хороший темп. Если бы остался в первой пятерке, его хватило бы, чтобы бороться за подиум. Жаль, что случилась такая ситуация с Пиастри и Новалаком, но это тоже опыт. Хотя надеюсь, что такого больше не будет», — приводит слова Белова пресс-служба «СМП Рейсинг».
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