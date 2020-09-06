Вольф ответил на обвинения Хорнера, что «Мерседес» ставит Хэмилтона выше Боттаса

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал высказывание главы «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Босс «быков» считает, что «Мерседес» отдаёт предпочтение Льюису Хэмилтону в ущерб Валттери Боттасу. В качестве примера такой политики Хорнер привёл гонку Гран-при Бельгии, где Боттас ехал вторым, но «Мерседес» не позвал его на второй пит-стоп, что могло бы дать финну теоретические шансы на победу.



«Он спросил: „Почему мы не отправили Валттери в Спа на второй пит-стоп?“ Я ответил, если бы мы знали, что с двумя пит-стопами быстрее, то позвали бы и Льюиса. Так что потом я спросил Кристиана: „А почему вы не позвали Макса на вторую остановку? В итоге вы могли бы оказаться впереди нас". Так что ситуация абсолютно такая же. В „Мерседесе“ нет фаворитизма по отношению к какому-либо из пилотов в ущерб другому. Мы всегда действуем открыто и честно и намерены так делать и дальше», — приводит слова Вольфа GrandPX.

Хорнер: очевидно, что в «Мерседесе» Хэмилтона ставят выше Боттаса