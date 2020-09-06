Стало известно, как в Формуле-1 с 2021 года исключат копирование чужих машин

Команды Формулы-1 договорились о внесении изменений в регламент на сезон-2021, которые должны исключить возможность дальнейшего появления в чемпионате скопированных у конкурентов машин. Так называемая «обратная инженерия» окажется под запретом, сообщает RaceFans. Именно после достижения такой договорённости в «Рейсинг Пойнт» решили отказаться от апелляции на наказание ФИА за незаконное копирование задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса».



Согласно изменениям в правилах, «обратная инженерия» теперь официально запрещена — с её помощью нельзя создавать детали, которые должны быть у каждой команды уникальными. Инженеры могут использовать обычные фотографии, однако отныне им запрещено использовать специальное программное обеспечение для конвертации фотографии в данные для проектирования, запрещены 3D-камеры и оборудование, которое сканирует детали болидов. Ожидается, что ФИА издаст дополнительные технические директивы по части «обратной инженерии».



Если у двух команд окажутся очень похожие детали, ФИА будет решать, идёт речь об «обратной инженерии» или случае, когда две команды независимо друг от друга пришли к схожему решению. При этом команды должны будут предоставить всю необходимую информацию, доказывающую, что они соблюдали правила.



Новые поправки вступят в силу с сезона-2021 и касаются в том числе тех узлов, которые сейчас проектируются для машин 2021 года. Однако командам разрешено дальше использовать детали, которые были задействованы в сезоне-2019 и первой половине сезона-2020. То есть «Рейсинг Пойнт» сможет использовать детали нынешнего болида, но все новые узлы из списка уникальных обязаны будут отличаться от узлов «Мерседеса» и остальных команд.

В «Рейсинг Пойнт» отказались оспаривать штраф в размере 400 тыс. евро и 15 очков