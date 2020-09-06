Тиктума лишили победы в спринтерской гонке Ф-2, Шварцман стал пятым, Мазепин — восьмым

Британский гонщик Дэниел Тиктум дисквалифицирован после финиша спринтерской гонки этапа Формулы-2 в Монце. Болид Тиктума остановился на круге возвращения в боксы. Выяснилось, что в топливном баке его машины осталось лишь 0,05 кг топлива, хотя для технического анализа требуется 0,08 кг. Кроме того, правила гласят, что в любой момент гоночного уик-энда все участники должны быть в состоянии предоставить образец топлива в размере 0,8 кг.



Дисквалификация Тиктума принесла победу финишировавшему на втором месте Каллуму Айлотту. По одной позиции отыграли Кристиан Лундгор, вновь поднявшийся на подиум Мик Шумахер, Луи Делетраз, Роберт Шварцман, Джехан Дарувала и Джек Эйткен, а Никита Мазепин вошёл в очковую зону, став восьмым.



В общем зачёте Айлотт на один балл увеличил отрыв от Шумахера и Шварцмана.



Формула-2. Общий зачёт



1. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — 149 очков

2. Мик Шумахер (Prema) — 143

3. Роберт Шварцман (Prema) — 140

4. Юки Цунода (Carlin) — 123

5. Кристиан Лундгор (ART Grand Prix) — 116

6. Никита Мазепин (Hitech) — 102.

7. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — 102.