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Шварцман: надо скорее забыть уик-энд в Монце. Нас, можно сказать, не было

Шварцман: надо скорее забыть уик-энд в Монце. Нас, можно сказать, не было
Авто / Младшие серии 0

Пилот программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал пятый результат во второй гонке итальянского этапа Формулы-2 в Монце и потерю лидерства в общем зачёте.

«Конечно, это не тот уик-энд, какой хотелось бы, нас, можно сказать, не было. По сути, главным ограничением стала квалификация, которая подорвала первую гонку. Сегодня мне удался неплохой старт и дальше было несколько сражений, в результате которых мы поднялись на шестую позицию. Проанализируем уик-энд, но, на мой взгляд, нам надо скорее забыть его, поскольку ожидания были действительно высокими, а в конце мы даже не приблизились к их реализации. Так что не будем загадывать относительно Муджелло. Постараемся подготовиться как можно лучше и отправиться туда с ясной головой, чтобы сделать всё возможное», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

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