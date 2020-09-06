Гонка Гран-при Италии остановлена красными флагами из-за серьёзной аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера. Монегаска вынесло с трассы в повороте «Параболика», он не пострадал, однако из-за разрушения барьера безопасности дирекция гонки приняла решение остановить соревнования на неопределённое время.



На момент остановки гонки лидером был гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, однако его, как и пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, ждёт штраф — стоп-энд-гоу 10 секунд за заезд на пит-лейн, когда он был закрыт из-за остановившегося перед въездом в боксы болида Кевина Магнуссена.



Таким образом, номинальным лидером гонки является пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, вторым — гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третьим — Кими Райкконен из «Альфа Ромео».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию гонки.