Маршалы уронили машину Леклера во время эвакуации
Маршалы Гран-при Италии Формулы-1, проходящего на «Аутодромо Национале» в Монце, не смогли без происшествий эвакуировать болид пилота «Феррари» Шарля Леклера. Когда маршалы начали оттаскивать болид, то выяснилось, что его нос застрял в барьере из шин. Однако в какой-то момент автомобиль освободился и резко дёрнулся назад, в результате чего болид «Феррари» ударился задней частью о гравий. К счастью, машина не задела никого из маршалов.
Леклер вылетел с трассы в финальном повороте «Параболика». Монегаск слишком сильно атаковал в попытке приблизиться к пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли. Перед аварией Леклер занимал четвёртую позицию, воспользовавшись выездом на трассу сейфти-кара после схода пилота «Хааса» Кевина Магнуссена.
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