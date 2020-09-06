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«Трудно всё осознать». Гасли прокомментировал первую победу в карьере

«Трудно всё осознать». Гасли прокомментировал первую победу в карьере
Авто / Формула-1 0

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал финиш на первом месте в гонке Гран-при Италии Формулы-1, прошедшей на трассе «Аутодромо Национале». Гасли сумел не подпустить к себе финишировавшего на второй позиции испанца Карлоса Сайнса, представляющего «Макларен».

«Честно, это невероятно. Такая сумасшедшая гонка, и мы воспользовались происходящим. Я прошёл через так много всего за последние 18 месяцев, мне трудно всё осознать. У меня нет слов. Эта команда сделала для меня так много, и теперь они дают мне мою первую победу. Это потрясающий день. Прошло так много времени с момента, когда у нас был победитель из Франции! Я никогда не ожидал, но я так рад!» — заявил Гасли после финиша гонки.

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