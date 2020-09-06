Стролл признал, что победа в гонке была у него в руках

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он закончил на третьей позиции.



«Я счастлив, что финишировал третьим. Прошло уже несколько лет с тех пор, как я в последний раз был на подиуме, но рад за Пьера, сегодня он заслужил эту победу. Думаю, я проиграл гонку на втором старте из-за пробуксовки. Довольно странно давать повторный старт гонки на середине дистанции, мы к такому не привыкли. Всё зависело только от меня, потому что на рестарте я был вторым, сразу позади Льюиса», — приводит слова Лэнса Стролла BBC.



Напомним, победителем гонки стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.