Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Италии Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Италии на стационарной трассе «Аутодромо Национале» в Монце. Больше всего голосов получил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, представляющий Францию. Француз в квалификации занял 10-е место и вёл малопримечательную гонку. Однако он совершил пит-стоп незадолго до выезда на трассу машины безопасности, причём пит-лейн сначала был закрыт — это позволило Гасли отыграть целый ряд позиций. После рестарта гонки и штрафа Льюиса Хэмилтона Пьер вышел в лидеры гонки и удержал первую позицию.
На подиум Гран-при Италии Формулы-1 вместе с Гасли поднялись испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
- 6 сентября 2020
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