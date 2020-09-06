Сайнс: в «нормальном» Гран-при Италии мог бы финишировать вторым позади Льюиса
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он закончил вторым.
«Отчасти я разочарован второй позицией. До гонки мы и представить не могли, что сможем побороться за победу. Думаю, что в нормальной гонке я мог бы финишировать вторым позади Льюиса. В целом я доволен результатом. Поздравления Пьеру.
Мы хорошо смогли отыграться после машины безопасности. Я чувствовал, что доминирую в средней группе. Это был отличный день, потому что мне удалось прорваться на второе место с шестого, а затем я преследовал Пьера. Мы должны гордиться скоростью болида», — приводит слова Сайнса BBC.
Напомним, победу в гонке одержал гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третьим финишировал Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».
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