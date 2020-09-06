Стюарды объяснили, за что Хэмилтон получил штраф

Стюарды объяснили, почему наказали пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона 10-секундным «стоп-энд-гоу». Пересмотрев повтор, стюарды отметили, что Хэмилтон заехал на пит-лейн через 12 секунд после его закрытия, при этом все указатели на то, что въезд в боксы закрыт, были включены вовремя.



Помимо штрафа в гонке, который лишил Хэмилтона возможной победы на Гран-при Италии, Хэмилтону были начислены два штрафных балла — у действующего чемпиона мира их уже восемь за последние 12 месяцев. Напомним, пилот, который получит 12 штрафных баллов за сезон, будет вынужден пропустить одну гонку.



Помимо Хэмилтона два штрафных балла в дополнение к «стоп-энд-гоу» получил и пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.