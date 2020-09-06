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Дело о «розовом» «Мерседесе» закрыто. «Феррари» последней отозвала апелляцию

Дело о «розовом» «Мерседесе» закрыто. «Феррари» последней отозвала апелляцию
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Феррари» стала последней, кто отозвал собственную апелляцию на решение стюардов ФИА наказать «Рейсинг Пойнт» за использование задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса». «Скудерия» считала, что штраф британской команды недостаточно суров («Рейсинг Пойнт» потерял 15 очков в Кубке конструкторов и сохранил право дальше использовать спорные детали), однако теперь согласилась отозвать апелляцию.

Таким образом в «Феррари» отреагировали на согласованные изменения в регламенте Формулы-1, которые вступят в силу с 2021 года. Свежие поправки в правилах ставят под запрет так называемую обратную инженерию — именно её использованием в «Рейсинг Пойнт» объясняли максимальную схожесть своего болида 2020 года с прошлогодним «Мерседесом».

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