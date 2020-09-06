Боттас рассказал, какие у него были проблемы

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал финиш на пятом месте в гонке Гран-при Италии Формулы-1, рассказав, что на его болиде возникли проблемы с перегревом силовой установки. Боттас стартовал вторым, но потерял много позиций уже на первом круге гонки. Победу на Гран-при Италии одержал Пьер Гасли.



«На первом круге у меня был контакт, я подумал, что заработал прокол, но затем выяснил, что нет. Мотор работал при высокой температуре, так что мне всё время приходилось использовать торможение двигателем, убирая ногу с педали газа. Ближе к концу гонки машина стала лучше, так как стало прохладнее. Но это были сумасшедшие гонки. Не знаю, как некоторые болиды оказались впереди нас», — приводит слова Боттаса BBC.