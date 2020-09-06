Албон после финиша 15-м рассказал о серьёзных повреждениях машины

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон подвёл итоги Гран-при Италии Формулы-1.
«Гонка не была весёлой, а 15-е место точно не отражает возможностей нашей техники. У нас были серьёзные повреждения: левой части днища не хватало после контакта в первом повороте. Ну а после штрафа наша гонка была фактически закончена. У нас не было сцепления, мы потеряли очень много прижимной силы, так что эта была длинная гонка, в которой мы просто цеплялись до конца.
Для нас как команды это был сложный уик-энд — мы так и думали. Ну а сегодняшние условия сделали всё ещё намного сложнее. Очевидно, что у „Альфа Таури“ день сложился намного лучше, мы рады за них, ну а нам нужно вернуться к работе и сконцентрироваться на гонке в Муджелло через неделю», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 6 сентября 2020
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