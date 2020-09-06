Ферстаппен рассказал о трёх проблемах, которые испортили его гонку и вынудили сойти

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал сход в гонке Гран-при Италии Формулы-1.
«Всё, что могло пойти сегодня не так, пошло не так. Я очень плохо стартовал — колёса сильно прокрутились, когда я отпустил сцепление. После этого я застрял в паровозике DRS, при котором обогнать здесь почти нереально. После красного флага у меня была проблема с мотором на рестарте. Мы пытались её решить, но она не ушла, так что нам пришлось остановить машину, что, конечно, очень разочаровывает. Теперь нам нужно просто забыть эту гонку и переключиться на следующую неделю и гонку на новой трассе.
Это был не наш уик-энд, но я очень рад за Пьера, ведь „Альфа Таури“ была быстра весь уик-энд, а выиграть здесь, в Италии, — это очень эмоциональный момент и отличный результат для них. У них отличные сотрудники, и я надеюсь, что они насладятся победой сегодня вечером, потому что все её заслужили», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 6 сентября 2020
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