Видео: сотрудники «Альфа Таури» празднуют победу с Гасли сразу после финиша
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью празднований итальянской команды «Альфа Таури» после победы французского пилота Пьера Гасли в гонке Гран-при Италии в Монце на трассе «Аутодромо Национале». Сотрудники команды встретили Гасли в закрытом парке и дождались возможности обнять гонщика-победителя, когда он вылез из болида.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Победа Гасли стала для итальянской командой первой с Гран-при Италии 2008 года, когда она ещё называлась «Торо Россо». Тогда первое место в гонке занял будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
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