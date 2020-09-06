Сайнс: без красного флага я бы отпраздновал свою первую победу

Испанский пилот «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, как неудачное развитие событий помешало ему выиграть Гран-при Италии Формулы-1.



«Конечно, я рад второму месту. Но у меня смешанные чувства, потому что победа была так близка. Думаю, нам не повезло с красным флагом. Думаю, без красного флага я бы отпраздновал свою первую победу в Ф-1. Но я сделал всё, что мог, чтобы добиться этого результата. Я атаковал, как мог. Я знал, что был шанс на победу, и поэтому так стремился побыстрее пройти Кими Райкконена.



При сейфти-каре я был первым, кто легально заехал в боксы. Я знал, что Льюиса Хэмилтона накажут. Затем неожиданно появился красный флаг, и я оказался на шестом месте и на таких же шинах, как остальные — на использованном „медиуме“. Это по меньшей мере разочаровывало. Я был зол в тот момент. Затем я сказал себе: „Просто сделай их, и всё“. У меня был отличный темп, и уже вскоре я летел за Пьером. Но из-за грязного воздуха от этих машин очень трудно ехать вплотную. Я почти его догнал.



Запрет спецрежимов двигателя тут ни при чём. В обычный день Льюис победил бы, а я мог бы стать вторым — у нас сегодня была хорошая скорость. Я быстро создал пятисекундный отрыв от остальных, был очень впечатлён этим», — приводит слова Сайнса GPBlog.