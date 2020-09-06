Леклер: перед аварией было очень трудно управлять машиной, но нет никаких оправданий
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Непосредственно перед инцидентом монегаск занимал четвёртую позицию благодаря раннему пит-стопу и последующему выезду на трассы машины безопасности при закрытом пит-лейне.
«Я просто потерял машину, моя ошибка. Если честно, это была очень сложная гонка, а затем я подумал, что нам не повезло с сейфти-каром, но нам повезло. На шинах „хард“ у меня были большие сложности, я пытался атаковать, но потерял машину в „Параболике“ и попал в аварию. Это просто ошибка с моей стороны. Было очень трудно управлять машиной перед аварией, но нет никаких оправданий — моя ошибка», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
- 6 сентября 2020
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