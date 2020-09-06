Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: перед аварией было очень трудно управлять машиной, но нет никаких оправданий

Леклер: перед аварией было очень трудно управлять машиной, но нет никаких оправданий
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал собственную аварию в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Непосредственно перед инцидентом монегаск занимал четвёртую позицию благодаря раннему пит-стопу и последующему выезду на трассы машины безопасности при закрытом пит-лейне.

«Я просто потерял машину, моя ошибка. Если честно, это была очень сложная гонка, а затем я подумал, что нам не повезло с сейфти-каром, но нам повезло. На шинах „хард“ у меня были большие сложности, я пытался атаковать, но потерял машину в „Параболике“ и попал в аварию. Это просто ошибка с моей стороны. Было очень трудно управлять машиной перед аварией, но нет никаких оправданий — моя ошибка», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020