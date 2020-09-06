Феттель — об отказе тормозов: никогда не сталкивался с подобным

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свой сход на Гран-при Италии. Напомним, Феттель закончил гонку досрочно из-за отказа тормозов.



«Это худшее, что может случиться, но это произошло в лучшем для этого месте. В другом повророте всё могло закончиться гораздо хуже. Я просто потерял давление в педали тормоза и проехал прямо. Нам нужно понять причины этого. Повезло, что это произошло в первом повороте, где много места. Но у меня никогда не было подобного отказа раньше», — приводит слова Себастьяна Феттеля The Race.



Напомним, победителем гонки стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.

