Феттель — об отказе тормозов: никогда не сталкивался с подобным

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свой сход на Гран-при Италии. Напомним, Феттель закончил гонку досрочно из-за отказа тормозов.
«Это худшее, что может случиться, но это произошло в лучшем для этого месте. В другом повророте всё могло закончиться гораздо хуже. Я просто потерял давление в педали тормоза и проехал прямо. Нам нужно понять причины этого. Повезло, что это произошло в первом повороте, где много места. Но у меня никогда не было подобного отказа раньше», — приводит слова Себастьяна Феттеля The Race.
Напомним, победителем гонки стал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли. Вторым финишировал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Гасли вырвался в лидеры благодаря тому, что провёл пит-стоп прямо перед выездом на трассу сейфти-кара после схода Кевина Магнуссена, а также удачному рестарту гонки.
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