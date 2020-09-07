«Не говори ничего по радио». Команде пришлось унимать Окона после Гран-при Италии

После финиша Гран-при Италии пилота «Рено» Эстебана Окона поздравил с восьмым местом его инженер Марк Слейд. Гонщик в ответ начал жаловаться на упущенные возможности. В итоге в эфир вышел руководитель французской команды Сириль Абитебуль, чтобы унять Окона.



Слейд: Окей, Эстебан, фантастическая работа, фантастическая работа. Молодец, приятель. Восьмое место после старта с 12-й позиции. Не так уж и плохо по итогу. Даниэль – шестой. Снова хорошие очки для команды. Молодец, приятель.

Окон: Да понятно. Но я не согласен. Думаю, мы полностью упустили эту гонку. Были такие хорошие шансы.

Слейд: Окей, не говори ничего по радио, пожалуйста. Не говори ничего. Мы обсудим это в офисе, спасибо.

Окон: Нет, нам надо посмотреть в глаза…

Слейд: Пожалуйста! Не говори.

Окон: …реальности.

Абитебуль: Эстебан, это не подходящее место!

Окон: Окей, понял.