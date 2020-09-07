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«Не говори ничего по радио». Команде пришлось унимать Окона после Гран-при Италии

«Не говори ничего по радио». Команде пришлось унимать Окона после Гран-при Италии
Авто / Формула-1 0

После финиша Гран-при Италии пилота «Рено» Эстебана Окона поздравил с восьмым местом его инженер Марк Слейд. Гонщик в ответ начал жаловаться на упущенные возможности. В итоге в эфир вышел руководитель французской команды Сириль Абитебуль, чтобы унять Окона.

Слейд: Окей, Эстебан, фантастическая работа, фантастическая работа. Молодец, приятель. Восьмое место после старта с 12-й позиции. Не так уж и плохо по итогу. Даниэль – шестой. Снова хорошие очки для команды. Молодец, приятель.
Окон: Да понятно. Но я не согласен. Думаю, мы полностью упустили эту гонку. Были такие хорошие шансы.
Слейд: Окей, не говори ничего по радио, пожалуйста. Не говори ничего. Мы обсудим это в офисе, спасибо.
Окон: Нет, нам надо посмотреть в глаза…
Слейд: Пожалуйста! Не говори.
Окон: …реальности.
Абитебуль: Эстебан, это не подходящее место!
Окон: Окей, понял.

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