Русинов: герой Гран-при Италии – Сайнс, Гасли просто повезло

Чемпион мира в гонках на выносливость в классе LMP2 пилот G-Drive Racing Роман Русинов поделился впечатлениями от Гран-при Италии Формулы-1. По его мнению, пилот «Макларена» Карлос Сайнс заслуживал победы больше, чем Пьер Гасли из «Альфа Таури».
«Я всё-таки думаю, что герой дня — пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Он очень здорово проявил себя. Карлос в этой гонке провёл очень хороший старт: прошёл «Мерседес» Валттери Боттаса и неплохо ехал за Льюисом Хэмилтоном. Плюс он здорово накануне выступил в квалификации. А пилоту «Альфа Таури» Пьеру Гасли просто повезло. Была остановка гонки, Гасли оказался в более выигрышной позиции. Однако Сайнс быстро наверстывал упущенное время. В концовке ему не хватило одного круга, чтобы выиграть гонку.
Девятое место Даниила Квята? Если мы говорим о Гасли, который выиграл, то, конечно, для нас, российских болельщиков, было бы лучше, если бы было наоборот», — приводит слова Русинова Sportbox.
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