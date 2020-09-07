Льюис Хэмилтон объяснил, почему пропустил акцию с преклонением колена в Монце

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не принял участия в традиционной акции по борьбе с расизмом перед стартом Гран-при Италии. Британец опоздал на церемонию с преклонением колена, так как отлучался в туалет.

«Просто так совпало. Наш гараж расположен дальше других от того места, где проходила акция, я пытался воспользоваться скутером, но времени не хватило. Обычно мне подсказывают, когда можно отлучиться. Но в этот раз я просто не рассчитал время. Когда я вернулся, все уже встали на колени.

Это не конец света. Я увидел, что моя команда вся преклонила колени, что очень здорово. И в следующий раз мы просто постараемся лучше рассчитать время. Возможно, я не пойду обратно в свой гараж, раз он так далеко. Обычно на трассах есть другой туалет где-нибудь поближе», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.