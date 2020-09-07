Косаченко: надеюсь, победа Гасли не станет поводом для Марко продолжать «мочить» Квята

Оксана Косаченко, бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова выразила надежду, что победа пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии не станет лишним поводом для критики Даниила Квята со сторону консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко.



«Победа Гасли не имеет никакого отношения к его возвращению в «Ред Булл». Хельмут Марко уже дал понять, что Албон точно проедет этот сезон в первой команде. Скорее это хороший сигнал для Квята, что машина в неплохом состоянии и можно завоевывать на уик-эндах гораздо больше очков.

Также надеюсь, что победа Гасли не станет дополнительным поводом для того, чтобы Марко продолжил «мочить» нашего пилота. По крайней мере не искал дополнительных аргументов, чтобы говорить колкости про Даню в СМИ. Если говорить про успех Гасли, то в Монце всё сложилось в его пользу. Такое бывает, но очень редко», — приводят слова Косаченко «Известия».