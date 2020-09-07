Нидерландский гонщик поразился странным заявлениям Марко

Нидерландский автогонщик Том Коронель после Гран-при Италии рекомендовал советнику «Ред Булл» Хельмуту Марко перестать мечтать о чемпионстве в нынешнем сезоне.



«Это отстой, серьёзно. На этом Гран-при Ферстаппен мог проявить себя. «Мерседес» столкнулся с проблемами, поэтому «Ред Булл» обязаны были использовать этот шанс, но этого не произошло. Машина «Альфа Таури» выглядела лучше сбалансированной, чем болид «Ред Булл», поэтому Ферстаппену вдвойне больно, что они победили.

Если вы посмотрите на заявления Марко, то, думаю, они похожи на пересказ сна. Конечно, он может говорить, но ему как боссу нужно быть реалистом», — приводит слова Коронеля GPblog.



Напомним, в Монце Александер Албон финишировал на 15-м месте, а Макс Ферстаппен сошёл из-за проблем с болидом. Гонку выиграл пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.