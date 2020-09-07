«Феррари» проведёт Гран-при Тосканы в Муджелло в ретроливрее

Ближайший этап Формулы-1 в Муджелло станет для «Феррари» тысячным Гран-при в «Королевских гонках», по этому поводу «Скудерия» приняла решение использовать на нём специальную ретроливрею, сообщает итальянская версия Motorsport.



Болиды Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля будут окрашены в тёмно-красный цвет, как это было в 1950 году, во время первой зачётной гонки «Феррари» в Формуле-1. Тогда Альберто Аскари финишировал вторым, позади Хуан-Мануэля Фанхио на «Альфа Ромео».



Гонка в Муджелло также станет первой в сезоне, на которую будут допущены зрители. На трибунах разместятся 2880 болельщиков. «Скудерия» пригласила ограниченное число членов своего фан-клуба и несколько сотен врачей и медработников, которые внесли особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.