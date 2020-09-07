Игрок точно угадал подиум Гран-при Италии и выиграл более € 33 тыс. при ставке 20 центов

Житель Тампере (Финляндия) выиграл более € 33 тыс. при ставке 20 евроцентов на итоги гонки Гран-при Италии, сообщает Svenska. Он поставил деньги на то, что в тройку лучших по итогам гонки в Монце войдут пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».

Шансы на успех были самыми высокими за последние десять лет — коэффициент на такой исход составлял 166 990. Таким образом, игроку удалось умножить свою ставку на эту сумму.

Предыдущим подобным крупным выигрышем в Финляндии стала ставка на итоги Гран-при Азербайджана 2017 года, когда подиум разделили Даниэль Риккардо, Валттери Боттас и Лэнс Стролл. Тогда коэффициент на подобный исход составил 63 467 и три игрока, поставившие по 20 евроцентов, выиграли по € 12 639 на человека.

Примечательно, что победа Пьера Гасли на Гран-при Италии стала первой с Гран-при австралии 2013 года, которую одержал пилот, не выступающий на болиде из «большой тройки» — «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл».