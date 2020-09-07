ФИА не планирует менять правила по смене шин под красными флагами в сезоне-2020

Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал возможность запрета на смену шин во время периода красного флага.



«Насколько мне известно, регламент, который определяет порядок действий в момент, когда гонка остановлена красными флагами, существует давно. К счастью, такие ситуации случаются не так часто. Если существуют какие-то пункты правил, которые нуждаются в пересмотре, мы обсудим это на заседании рабочей группы с участием спортивных директоров всех команд. До конца нынешнего сезона изменений не будет, но мы можем обсудить это на будущее», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.



Напомним, пилот «Макларена» Ландо Норрис выказал недовольство, что впереди него финишировал канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Канадец не совершал пит-стопа перед остановкой гонки, но благодаря красным флагам получил право «бесплатно» поменять шины и остаться впереди Норриса и многих других пилотов.

Норрис назвал глупым правило, позволившее Строллу поменять шины