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Квят проигнорировал сообщение команды о победе Гасли

Квят проигнорировал сообщение команды о победе Гасли
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не сказал ни слова команде во время круга возвращения в боксы после того, как его проинформировали о победе напарника Пьера Гасли на Гран-при Италии. Квят на гран-при Италии финишировал девятым.

«Девятое место, Дани, девятое место. К слову, Гасли выиграл гонку», — сказал ему гоночный инженер. Квят проигнорировал команду. Даниил не сказал ни слова команде на протяжении круга возвращения из боксов.

Победа Гасли стала для итальянской команды из Фаэнцы первой с Гран-при Италии 2008 года, когда она ещё называлась «Торо Россо». Тогда первое место в гонке занял будущий четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Послушать радиопереговоры команды с Квятом можно по ссылке.

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