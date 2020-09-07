Росберг — об аварии Леклера: меня пугает поведение болида «Феррари»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением об аварии Шарля Леклера на Гран-при Италии.



«Особенно пугает поведение болида. Шарль ускорился на выходе из поворота, держал всё под контролем, а затем внезапно потерял зданюю часть болида, поймал машину, но тут же снова потерял. „Феррари“ выглядит очень сложной для управления. Не хочу использовать слово „неуправляемая“, потому что будет преувеличением, но управлять этим болидом очень сложно», — приводит слова Росберга GPBlog.



Напомним, Леклер, шедший после окончания режима машины безопасности на четвёртой позиции, не справился с управлением болида на скоростном повороте «Параболика» и вылетел с трассы. Машина монегаска на большой скорости врезалась в барьеры из старых покрышек. Леклер не пострадал и самостоятельно покинул место аварии, однако дирекции гонки пришлось вывесить красные флаги и остановить гонку из-за необходимости восстановить шинные отбойники.