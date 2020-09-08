Марко заявил, что «Ред Булл» не планирует возвращать Гасли после победы Пьера в Монце

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство австрийского коллектива не планирует переводить Пьера Гасли из «Альфа Таури» в основную команду, несмотря на победу француза на Гран-при Италии.
«В настоящее время это не рассматривается. Гасли является одним из гонщиков программы «Ред Булл». В данный момент он выступает за «Альфа Таури» и справляется очень хорошо. Нам также нужен лидер в этой команде», – приводит слова Марко GrandPX.
Напомним, что аналогичное заявление советник «Ред Булл» делал и до Гран-при Италии.
После восьми этапов нынешнего сезона Гасли набрал 43 очка и занимает восьмое место в личном зачёте. Александер Албон, место которого в «Ред Булл» потенциально мог бы занять Пьер, идёт шестым. На его счету 48 очков.
- 8 сентября 2020
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
00:56
- 7 сентября 2020
-
23:21
-
21:55
-
20:51
-
20:09
-
18:54
-
17:40
-
15:54
-
15:12
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:09
-
11:19
-
11:10
-
10:35
-
10:11
-
10:04
-
09:08
-
08:39
-
01:01
-
00:54
- 6 сентября 2020
-
23:53
-
22:49
-
22:42
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:26