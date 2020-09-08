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Марко заявил, что «Ред Булл» не планирует возвращать Гасли после победы Пьера в Монце

Марко заявил, что «Ред Булл» не планирует возвращать Гасли после победы Пьера в Монце
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что руководство австрийского коллектива не планирует переводить Пьера Гасли из «Альфа Таури» в основную команду, несмотря на победу француза на Гран-при Италии.

«В настоящее время это не рассматривается. Гасли является одним из гонщиков программы «Ред Булл». В данный момент он выступает за «Альфа Таури» и справляется очень хорошо. Нам также нужен лидер в этой команде», – приводит слова Марко GrandPX.

Напомним, что аналогичное заявление советник «Ред Булл» делал и до Гран-при Италии.

После восьми этапов нынешнего сезона Гасли набрал 43 очка и занимает восьмое место в личном зачёте. Александер Албон, место которого в «Ред Булл» потенциально мог бы занять Пьер, идёт шестым. На его счету 48 очков.

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