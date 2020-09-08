«Уильямс» покинет последний руководитель, назначенный при Клэр и Фрэнке

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что исполнительный директор коллектива из Гроува Майк О’Дрисколл уйдёт в отставку до конца нынешнего сезона. Он сложит полномочия после передачи дел новым владельцам из Dorilton Capital.



«Являться частью этой великой команды было и остаётся огромной привилегией. Я горжусь тем, что сыграл свою роль в обеспечении долгосрочного будущего «Уильямса», и надеюсь на тесное сотрудничество с Мэтью Сэвиджем (президент Dorilton Capital и Williams Grand Prix Engineering. – Прим. «Чемпионата») и его командой, чтобы обеспечить плавную смену управления ради будущих успехов гоночного коллектива», — приводятся в заявлении слова О’Дрисколла.



О’Дрисколл работал с Фрэнком и Клэр Уильямсами с 2011 года.

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