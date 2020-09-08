Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Уильямс» покинет последний руководитель, назначенный при Клэр и Фрэнке

«Уильямс» покинет последний руководитель, назначенный при Клэр и Фрэнке
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что исполнительный директор коллектива из Гроува Майк О’Дрисколл уйдёт в отставку до конца нынешнего сезона. Он сложит полномочия после передачи дел новым владельцам из Dorilton Capital.

«Являться частью этой великой команды было и остаётся огромной привилегией. Я горжусь тем, что сыграл свою роль в обеспечении долгосрочного будущего «Уильямса», и надеюсь на тесное сотрудничество с Мэтью Сэвиджем (президент Dorilton Capital и Williams Grand Prix Engineering. – Прим. «Чемпионата») и его командой, чтобы обеспечить плавную смену управления ради будущих успехов гоночного коллектива», — приводятся в заявлении слова О’Дрисколла.

О’Дрисколл работал с Фрэнком и Клэр Уильямсами с 2011 года.

Косаченко оценила уход Клэр Уильямс из Ф-1 и возможную реакцию феминистских движений
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020