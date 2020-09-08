Попов защитил решение «Альфа Таури» позвать Квята на пит-стоп

Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов прокомментировал действия командного мостика «Альфа Таури» во время Гран-при Италии Формулы-1. Инженеры позвали Даниила Квята на пит-стоп после выезда машины безопасности, хотя россиянин был готов ехать дальше на шинах «хард», на которых он начал гонку.



«То, что Квята позвали вместе со всеми, не значит, что это нарочно против него действовала команда. Никто в тот момент не мог предположить, что на рестарте буквально через полтора-два круга будет вылет Леклера, причём такой, что придётся чинить покрышки в „Параболике“ и вывешивать красный флаг. Предположить, что будет красный флаг вскоре после пейс-кара, никто не мог. У Стролла чудом вышел бесплатный пит-стоп — это удивительный факт, ему повезло. Никто не мог этого предположить.



Если бы так не было, то не факт, что [решение не заезжать] сработало бы. Потому что пелотон был бы собран. Да, какое-то время Даня на ехал бы на „харде“, но он был бы уже не такой новый. После своего пит-стопа он все равно провалился бы назад. Люди говорят — была бы двойная победа. Нет, её бы не было. Но и Гасли не было бы впереди, если бы так не сложились обстоятельства», — заявил Попов в подкасте «Гаснут огни».