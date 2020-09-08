«Уильямс» назначил временного руководителя команды

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что во время переходного периода руководителем коллектива из Гроува станет Саймон Робертс. Он займёт этот пост после отставки Клэр Уильямс.



«Я рад назначению на пост исполняющего обязанности руководителя «Уильмса» на переходный период. Это важный момент для команды, начало новой эры в истории. Я с нетерпением жду возможности принять этот вызов, поскольку мы надеемся вернуть команду в верхнюю часть пелотона», — говорится в заявлении.



Робертс начал работу в Ф-1 в сезоне-2003, когда был назначен на пост операционного директора «Макларена». В 2009 году он был переведён в «Форс Индия», где контролировал сотрудничество сторон. Позже он вернулся в команду из Уокинга. С «Уильямсом» Робертс начал сотрудничество в 2020 году. Он отвечал за техническую, операционную и плановую работу команды.

«Уильямс» покинет последний руководитель, назначенный при Клэр и Фрэнке