Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Уильямс» назначил временного руководителя команды

«Уильямс» назначил временного руководителя команды
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Уильямс» опубликовала заявление, в котором сообщается, что во время переходного периода руководителем коллектива из Гроува станет Саймон Робертс. Он займёт этот пост после отставки Клэр Уильямс.

«Я рад назначению на пост исполняющего обязанности руководителя «Уильмса» на переходный период. Это важный момент для команды, начало новой эры в истории. Я с нетерпением жду возможности принять этот вызов, поскольку мы надеемся вернуть команду в верхнюю часть пелотона», — говорится в заявлении.

Робертс начал работу в Ф-1 в сезоне-2003, когда был назначен на пост операционного директора «Макларена». В 2009 году он был переведён в «Форс Индия», где контролировал сотрудничество сторон. Позже он вернулся в команду из Уокинга. С «Уильямсом» Робертс начал сотрудничество в 2020 году. Он отвечал за техническую, операционную и плановую работу команды.

«Уильямс» покинет последний руководитель, назначенный при Клэр и Фрэнке
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020