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Бинотто: Леклеру необходимо развивать в себе лидерские качества

Бинотто: Леклеру необходимо развивать в себе лидерские качества
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что не сомневается в таланте пилота «Феррари» Шарля Леклера. Вместе с тем функционер подчеркнул, что монегаску необходимо развивать в себе лидерские качества.

«Леклер — отличный пилот. В этом нет никаких сомнений. Мы все это знаем. У него фантастический талант, он быстр, способен бороться, умеет защищать позицию, обгонять. Когда он на трассе, то действует фантастически. В этом плане ему нечего доказывать.

Но он по-прежнему молод, ему необходим опыт. Он должен расти как мужчина, человек и лидер команды. Ему нужно сосредоточиться на развитии лидерских качеств. Это в том числе значит, что он должен будет помогать команде развивать болид, чтобы добиваться лучших результатов в будущем", — приводит слова Бинотто GPFans.

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