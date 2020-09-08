Президент Франции Макрон поздравил Гасли с победой на Гран-при Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон не оставил без внимания успех пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли на Гран-при Италии. Политик позвонил соотечественнику и поздравил того с первой победой в карьере в Формуле-1.
«Все события вокруг этой победы делают меня счастливым. Не каждый день получаешь звонок от президента Франции. Это было очень приятно. Он просто сказал, что очень рад, а также что горд мной и моим достижением.
Был впечатлён тем потоком сообщений и поздравлений, которые получил от представителей других видов спорта", — приводит слова Гасли Motorsport Week.
Напомним, Пьер Гасли завоевал победу на Гран-при Италии на трассе в Монце. Второе место в гонке досталось Карлосу Сайнсу из «Макларена», третьим стал Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт».
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