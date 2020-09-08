Источник: Валентино Росси завершит карьеру в MotoGP

Семикратный чемпион мира легендарный мотогонщик Валентино Росси готовится объявить о завершении карьеры, сообщает Speedweek со ссылкой на источники.

Соответствующее заявление он может сделать уже в ближайший четверг в преддверии Гран-при Сан-Марино MotoGP. Ожидалось, что 41-летний итальянец после завершения контракта с заводской командой «Ямаха» подпишет годичное соглашение с клиентским коллективом «Ямахи», но пока сделка так и не состоялась, а слухи указывают на то, что на это же место претендует и Андреа Довициозо.

Всё это может привести к тому, что Росси покинет спорт после более чем 20-летней карьеры. В нынешнем сезоне MotoGP итальянец занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 45 очков.