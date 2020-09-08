Источник: Валентино Росси завершит карьеру в MotoGP
Семикратный чемпион мира легендарный мотогонщик Валентино Росси готовится объявить о завершении карьеры, сообщает Speedweek со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление он может сделать уже в ближайший четверг в преддверии Гран-при Сан-Марино MotoGP. Ожидалось, что 41-летний итальянец после завершения контракта с заводской командой «Ямаха» подпишет годичное соглашение с клиентским коллективом «Ямахи», но пока сделка так и не состоялась, а слухи указывают на то, что на это же место претендует и Андреа Довициозо.
Всё это может привести к тому, что Росси покинет спорт после более чем 20-летней карьеры. В нынешнем сезоне MotoGP итальянец занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 45 очков.
- 8 сентября 2020
-
20:20
-
18:38
-
17:26
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:02
-
15:36
-
14:57
-
14:34
-
14:02
-
13:46
-
13:42
-
12:13
-
10:41
-
09:23
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
00:56
- 7 сентября 2020
-
23:21
-
21:55
-
20:51
-
20:09
-
18:54
-
17:40
-
15:54
-
15:12
-
13:52
-
13:22
-
12:51
-
12:09
-
11:19
-
11:10
-
10:35
Партнерский контент