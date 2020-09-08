Лука ди Монтедземоло — о ситуации в «Феррари»: лучше помолчу

Бывший глава «Феррари» Лука ди Монтедземоло после завершения Гран-при Италии Формулы-1 отказался комментировать ситуацию, сложившуюся в «Феррари».

«Для тех, кто любит „Феррари“, а я очень люблю „Феррари“, пришёл момент, когда лучше помолчать», — приводит слова ди Монтедземоло GrandPrix.

Напомним, на Гран-при Италии «Феррари» провела худший уик-энд. В квалификации оба пилота не попали в топ-10, что на трассе в Италии случилось впервые за 36 лет, а в гонке Себастьян Феттель и Шарль Леклер не сумели финишировать. Немец сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами, а монегаск потерял контроль над болидом и попал в тяжёлую аварию.

На данный момент «Скудерия» занимает шестое место в Кубке конструкторов, набрав 61 очко.