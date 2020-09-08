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Квят поздравил Гасли с победой через «Инстаграм». Пьер ответил

Квят поздравил Гасли с победой через «Инстаграм». Пьер ответил
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги Гран-при Италии, попутно поздравив с победой в гонке напарника по команде Пьера Гасли.

«В тех обстоятельствах девятое место в Монце стало лучшим из возможны результатов. Гонка в Муджелло состоится уже на этой неделе, и там всё снова начнётся с нуля. Поздравляю Пьера Гасли и команду с фантастической победой», — написал Квят.

В комментариях под постом Гасли поблагодарил напарника за поздравление.

«Спасибо, чувак», — написал француз.

Соответствующий пост доступен на странице Даниила Квята в «Инстаграме».

Напомним, на Гран-при Италии Пьер Гасли одержал первую победу в карьере в Формуле-1. Второе место в Монце завоевал гонщик «Макларена» Карлос Сайнс, тройку лучших замкнул Лэнс Стролл из «Рейсинг Пойнт».

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